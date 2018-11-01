İstanbul BBSK, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

İstanbul BBSK - PAOK Thessaloniki: 3-2

İSTANBUL (DHA)

SALON: Hidayet Türkoğlu

HAKEMLER: Wim Cambre (Belçika), Vladimir Simonovic (Sırbistan)

İSTANBUL BBSK: Murat, Burak, Özkan, Serhat, Gökhan, İbrahim, Nuri (L) (Metin, Kadir)

PAOK: Okolic, Filippov, Jimenez Scull, Marquez Sanchez, Tzourits, Gkortsaniouk, Konstanttinidis (L) (Terzis, Gatsis, Boutos, Shafranovich)

SETLER: 21-25, 25-22, 21-25, 25-22, 15-12, 13-15

SÜRE: 123 dakika (26, 27, 26, 27, 17)

2018 CEV Şampiyonlar Ligi erkekler kategorisinde mücadele eden İstanbul BBSK, 2\'nci tur rövanş maçında sahasında Yunanistan’ın PAOK Thessaloniki takımını konuk etti. Rakibini 3-2 mağlup ederek karşılaşmayı altın sete taşıyan İstanbul ekibi, altın sette Yunan rakibine 15-13 mağlup olarak CEV Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.