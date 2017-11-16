İstanbul BBSK, FIBA Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Lukoil Academic - İstanbul BBSK: 76-80

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5\'inci hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan ekibi Lukoil Academic\'i deplasmanda 80-76 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Botevgrad Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan İstanbul ekibi ilk çeyreği 26-23, ilk yarıyı ise 48-41 önde tamamladı.

3\'üncü çeyreği 63-57 ile geçen İstanbul BBSK, sahadan da 80-76 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte gruptaki 4\'üncü galibiyetini alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Ev sahibi ekip ise 3\'üncü mağlubiyetini tattı.