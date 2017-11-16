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Spor

İstanbul BBSK, FIBA Avrupa Kupası'nda bir üst tura yükseldi

Lukoil Academic - İstanbul BBSK: 76-80 İSTANBUL, (DHA) FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5'inci hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan ekibi Lukoil Academic'i deplasmanda 80-76 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi garantiledi

16 Kasım 2017 01:17

Lukoil Academic - İstanbul BBSK: 76-80

İSTANBUL, (DHA)

FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5\'inci hafta karşılaşmasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bulgaristan ekibi Lukoil Academic\'i deplasmanda 80-76 mağlup ederek bir üst tura yükselmeyi garantiledi.
Botevgrad Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye etkili başlayan İstanbul ekibi ilk çeyreği 26-23, ilk yarıyı ise 48-41 önde tamamladı.
3\'üncü çeyreği 63-57 ile geçen İstanbul BBSK, sahadan da 80-76 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte gruptaki 4\'üncü galibiyetini alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor grubunu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Ev sahibi ekip ise 3\'üncü mağlubiyetini tattı.

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