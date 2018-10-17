İstanbul BBSK, CEV Şampiyonlar Ligi'nde bir üst turda

İstanbul BBSK - Ford Store Levoranta Sastamala: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

HAKEMLER: Eldar Zülfügarov, Ilian Georgiev

SALON: Hidayet Türkoğlu Spor

İSTANBUL BBSK: Burak, Gökhan, Özkan, İbrahim, Metin, Murat, Nuri (L) (Caner)

SASTAMALA: Sivula, Jansen, Greene, Esko, Kunnari, Siirila, Barbosa (L) (Sundberg, Nikula, Kaurto)

SETLER: 25-23, 25-19, 23-25, 25-16

SÜRE: 98 dakika (27, 23, 27, 21)

Türkiye\'yi 2018 CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi\'nde temsil eden İstanbul BBSK, 1\'inci tur rövanş karşılaşmasında sahasında Finlandiya\'nın Ford Store Levoranta Sastamala takımını konuk etti.

İstanbul BBSK, Hidayet Türkoğlu Spor Salonu\'nda oynadığı ilk resmi Avrupa Kupası karşılaşmasında rakibini 25-23, 25-19, 23-25 ve 25-16\'lık setlerle 3-1 mağlup ederek adını CEV Şampiyonlar Ligi 2. Turu\'na yazdırdı. İstanbul ekibi 2\'nci turda VRCK Kazincbarcika (Macaristan) – Paok Thessaloniki (Yunanistan) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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