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Spor

İstanbul BBSK, CEV Kupası'na 8'li Finaller Turu'nda veda etti

Olympiacos- İstanbul BBSK: 3-1 İSTANBUL,(DHA) SALON: Melina Merkouri HAKEMLER: Philippe Enkerli, Sari Kolehmainen OLYMPIACOS: Petreas, Tervaportti, Rauwerdink, Böhme, Schmitt, Aleksiev, Daridis (L), Stefanou (L) (Christofidelis, Zoupani, Smaragdis, Stiv

18 Ocak 2019 00:07

Olympiacos- İstanbul BBSK: 3-1

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Melina Merkouri
HAKEMLER: Philippe Enkerli, Sari Kolehmainen
OLYMPIACOS: Petreas, Tervaportti, Rauwerdink, Böhme, Schmitt, Aleksiev, Daridis (L), Stefanou (L) (Christofidelis, Zoupani, Smaragdis, Stivachtis, Koumentakis)
İSTANBUL BBSK: Burak, Berkan, Metin, Gökhan, İbrahim, Murat, Nuri (L) (Caner, Erdem (L), Kadir)
SETLER: 22-25, 26-24, 25-22, 25-19
SÜRE: 98 dakika (23, 28, 25, 22)

Türkiye\'yi 2019 CEV Kupası erkekler kategorisinde temsil eden İstanbul BBSK; 8\'li Finaller Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Yunanistan\'ın Olympiacos takımına konuk oldu. Pire\'deki Melina Merkouri\'de oynanan mücadeleyi 22-25, 26-24, 25-22 ve 25-19\'luk setlerle 3-1 kaybeden İstanbul BBSK, CEV Kupası\'na 8\'li Finaller Turu\'nda veda etti.

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