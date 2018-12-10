İstanbul BBSK - Fenerbahçe maçının ardından

Kaan ÜLKER / İSTANBUL (DHA) - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 10\'uncu haftasında İstanbul BBSK, evinde Fenerbahçe\'ye 103-86 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın başantrenörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul BBSK Başantrenörü Hakan Yavuz maç sonrası yaptığı açıklamada, \"Bugün maçtan keyif aldım. Ofansif olarak doğru basketbol oynadık. Hem Avrupa hem de ligde lider olan Fenerbahçe\'ye saygı gösterdik. Onlar da iyi niyetlerini gösterdi. Güzel maç oldu. Çok silahı olan bir Fenerbahçe takımına 86 sayı attık. Bundan sonra bütün maçları böyle oynamalıyız. Oyuncularımı ve Fenerbahçe\'yi tebrik ediyorum\" dedi.

Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic ise \"Bugün buraya gelen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bu akşam daha tecrübeli başlayan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Bana daha fazla rotasyon yapma şansı tanıdılar. Daha çok oyuncunun katkıda bulunması gerekiyor çünkü zorlu bir programımız var. Sakat oyuncularımız da var, zaman lazım o yüzden. Bugün Sinan çok güzel bir maç oynadı. Ne kadar savunma konusunda çok ilgili olmasalar da başlayanlar ve daha tecrübeli oyuncular çok ciddi oynadılar. Herkes skor yapma peşindeydi bunu anlıyorum ama rakibin kolay sayı bulmasına nasıl izin verildi onu anlamıyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve aynı zaman da rakibi de tebrik ediyorum maçın başından sonuna savaştılar\" diye konuştu.

\"DESTEK OLMAMIZ GEREKİYOR\"

Fenerbahçe Futbol Takımı\'nın kötü durumu ile ilgili gelen soruya ise Obradovic \"Şu anda çok zor bir durum yaşıyorlar. Yapmamız gereken tek şey destek olmak. Böyle durumlarda birlik olmak çok önemli çok çalışmak lazım hayatta bazen böyle durumlar olabiliyor\" yanıtını verdi.

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