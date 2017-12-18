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Spor

İstanbul BBSK - Anadolu Efes: 84-58

Ergin Ataman da maçta İSTANBUL, (DHA) Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11'inci hafta mücadelesinde İstanbul BBSK, sahasında Anadolu Efes'i 84-58 mağlup etti

18 Aralık 2017 00:47

Ergin Ataman da maçta

İSTANBUL, (DHA)

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 11\'inci hafta mücadelesinde İstanbul BBSK, sahasında Anadolu Efes\'i 84-58 mağlup etti.
Cebeci Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip, ilk periyotta güçlü rakibine yalnızca 8 sayı imkanı verirken rakip potaya 15 sayı gönderdi. 2\'nci periyotta ilk bölüme kıyasla daha çok sayı üretilirken, 24-22\'lik çeyrek skoruyla İstanbul BBSK devreye 39-30 önde girdi. 3\'üncü periyotta farkı açmaya devam eden ev sahibi ekip, final periyoduna 64-46 önde girerken, parkeden de 84-58\'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 19 sayıyla ev sahibi ekipten Ivan Buva oldu.
Bu sonuçla birlikte İstanbul BBSK ligdeki 6\'ncı galibiyetine uzanırken, Anadolu Efes 4\'üncü mağlubiyetini aldı.
ERGİN ATAMAN DA MAÇTA
Anadolu Efes\'te koç arayışları tüm hızıyla devam ederken, başantrenörlük koltuğunun en büyük adayı olan Ergin Ataman da mücadeleyi tribünden takip etti. Perasovic\'in yerine gelmesi beklenen Ergin Ataman, İstanbul BBSK - Anadolu Efes mücadelesini Anadolu Efes Genel Menajeri Alper Yılmaz ile birlikte izledi.
Anadolu Efes yönetimi, son dönemde alınan kötü sonuçlar nedeniyle dün başantrenör Velimir Perasovic ile yollarını ayırmıştı.

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