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Spor

İstanbul BB-Galatasaray 4. kez

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Galatasaray yarın ligde 4. kez puan mücadelesi yapacak.

18 Nisan 2009 03:00


Turkcell Süper Lig’in 28. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Galatasaray yarın ligde 4. kez puan mücadelesi yapacak.


Galatasaray ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Turkcell Süper Lig'de yarın 4. kez karşı karşıya gelecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un geçen sezon lige yükselmesiyle başlayan rekabette geride kalan 3 maçtan 2'sini Galatasaray kazandı, 1'i berabere sonuçlandı.

Geçen sezon Ali Sami Yen Stadı'ndaki maç 2-2 biterken, sarı-kırmızılı ekip Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 3-0 kazandı. Bu sezonun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan maçtan ise Galatasaray 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray'ın toplam 7 golüne, İstanbul Büyükşehir Belediyespor 2 golle yanıt verebildi.

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