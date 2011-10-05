T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul bazı yollar yarın kapalı İSTANBUL (A.A) 

05 Ekim 2011 18:40

-İstanbul bazı yollar yarın kapalı İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - İstanbul'un kurtuluşunun 88. yıl dönümü dolayısıyla yarın yapılacak resmi geçit töreninin bitimine kadar, Vatan Caddesi ve bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saat 07.00'den itibaren Vatan Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar trafiğe kapalı olacak. Resmi geçit töreni nedeniyle ayrıca, Hal Yolu bitimi - E-5 Cevizlibağ tünel sapağından itibaren Vatan Caddesi Lahor Meydanı'ndan, Aksaray Metro İstasyonu'na kadar geliş gidiş istikameti de kapalı olacak. Bu nedenle Vatan Caddesi'ni kullanacak sürücülerden D/100 karayolundan Vatan Caddesi'ne gidecek olanların Haliç Tüneli - Edirnekapı - Fevzipaşa Bulvarı - Aksaray şeklinde veya Haliç Tüneli, Ayvansaray ışıklarından Balat Yolunu takiben Unkapanı ve Sirkeci istikametlerini, E/80 karayolunu kullanacak sürücülerin Milliyet gazetesi karşısından TEM istikameti ve Sahil Yolu'nu kullanacak sürücülerin, sahil güzergahından, Yenikapı – Kumkapı -Sirkeci istikametini kullanmaları gerekiyor. Vatan Caddesi'ni kullanarak, Fatih ilçesindeki hastanelere gelecek olan ambulans sürücüleri ve diğer sürücülerin, sahil yolunu tercih ederek, Samatya'dan veya Halk Ekmek önünden Ulubatlı Köprü üzerini takiben Topkapı tünel içinden Millet Caddesi'ni kullanarak, Fatih istikametinden hastanelere gelecek sürücülerin ise Atatürk Bulvarı–Aksaray ve Millet Caddesi güzergahını kullanarak, Cerrahpaşa, Çapa, Haseki hastanelerine intikal etmeleri gerekiyor. Millet Caddesi'nden gelip hal yolu ve E-80'i kullanacak sürücüler de Cevizlibağ'dan E-5'e yönlendirilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24