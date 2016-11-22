İstanbul Bayrampaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın 9 saatte öldürüldü

İstanbul Bayrampaşa'da plastik atölyesinde yangın çıktı.

Bayrampaşa Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında iş yerinde çalışanlar itfaiyeye haber verirken, kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı binayı sardı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının olduğu bölgeye şerit çekerek çevre güvenliğini alırken, itfaiye görevlileri de kauçuk ve plastik ham maddesi bulunan imalathanedeki yangını söndürmek için köpükle müdahalede bulundu.

Yangın nedeniyle binanın çatısına çıkan yaklaşık 10 işçi, merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenen bazı işçilere, olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

İlk belirlemelere göre, yangının imalathanenin zemin katında çıktığı, kauçuk ve plastik ham maddelerin kısa sürede alev almasıyla üst katlara sıçradığı bildirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Yangın nedeniyle Mustafa Itri ilk ve ortaokulunda eğitime bir gün ara verildi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bayrampaşa'daki Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi'ndeki yangın nedeniyle Mustafa Itri İlkokulu ile yanındaki aynı ismi taşıyan ortaokulda, tedbir amacıyla eğitime bir gün ara verildi.

Bu kararın, öğrencilerin herhangi bir sağlık sorununa maruz kalmaması amacıyla verildiği kaydedildi.

Yangın otoparka da sıçradı

Bayrampaşa’da Baltaş Kilimciler Sanayi Sitesi’nde plastik fabrikasında çıkan yangın, iş merkezinin en üst katında otopark olarak kullanılan kısma sıçradı. Yaklaşık 30 aracın bulunduğu alandaki otomobiller birer birer yanmaya başladı. Araçlarda zaman zaman patlamaların yaşandığı görüldü. İtfaiyenin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.