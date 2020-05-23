İstanbul bayram arefesinde güne yağmurla başladı.

Meteorolojik bilgilere göre yağmur Türkiye genelinde görülecek. Hatta Sivas çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur bekleniyor.

İstanbul'da hava sıcaklığı düşerken gün boyu yağmur ve fırtına bekleniyor.

Bazı illerdeki hava durumu şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 21

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Samsun:Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26