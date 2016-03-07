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İstanbul Başsavcılığı'ndan 'Zaman' açıklaması: Polis orantılı müdahale etti

Gazeteye kayyum atanmasını protesto eden gruba polis müdahale etmişti

07 Mart 2016 23:25

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Hadi Salihoğlu, Zaman Gazetesi'nin de içinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş.'ye kayyum atanması üzerine gazete binası önünde meydana gelen olaylarda kolluk görevlilerinin kalabalığı orantılı bir güç kullanarak dağıttığını iddia etti.

Başsavcı Salihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

Kayyumların karar tebligatını alıp, görevi devralmak üzere Feza Gazetecilik A.Ş. binasına gittiklerinde, gazete önünde yaşlı kişilerin ve özellikle tesettürlü bayanların şirket yönetimi tarafından bina önünde toplanmalarının sağlanıp, bina girişindeki kapıların zincirlenerek kayyumların içeri girmesini engelledikleri, bu nedenle kolluk görevlileri tarafından Polis Vazife ve Selahiyat Kanunu'ndaki yetkiler kullanılarak kayyumların görevlerini devralmalarının sağlandığı, yine ertesi gün aynı mahalde toplanan kalabalığın dağılması için kolluk görevlilerince defaatle yapılan uyarıya uyulmaması üzerine, kalabalığın su sıkılarak ve orantılı bir güç kullanılmak suretiyle dağıtıldığı, bu esnada kaçan bazı şahısların düşme neticesinde hafif yaralanmalar olduğu, kolluk görevlilerinin orantısız bir güç kullanarak cebir uyguladıklarına dair bir delilin ve yakınmanın bu aşamada mevcut olmadığı kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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