İstanbul Başsavcılığı, İmamoğlu’nun can güvenliğinin sağlanması için valilikten tedbir istedi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Danıştay cinayeti hükümlülerinden Osman Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na suikast planlandığı ihbarıyla ilgili soruşturma başlattı. Savcılık ayrıca İmamoğlu'nun can güvenliğinin sağlanması için İstanbul Valiliği'ne talepte bulundu.

Danıştay cinayeti hükümlüsü Osman Yıldırım, cezaevinden bir mektupla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik bir suikast ihbarında bulunduğu ortaya çıkmıştı. İhbar mektubunun İBB’ye ulaşmasının ardından Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Kemal Polat, ihbar mektubu ile birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı suikast ihbarıyla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Valiliği’nden de İmamoğlu için güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi. Başsavcılığın, Valiliğe gönderdiği talep yazısı şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere müşteki Ekrem İmamoğlu, vekil Avukat Kemal Polat tarafından sunulan kasten öldürmeye teşebbüs ve tehdit suçları iddiasıyla ilgili 24/03/2022 tarihli şikâyet dilekçesi üzerinden soruşturma başlatılmış olup, müştekinin can güvenliği ile ilgili olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğinin takdir ve ifası bilgilerinize arz olunur.”

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü bulunan Osman Yıldırım, 31 Ocak 2022’de cezaevi müdürlüğüne bir ihbar mektubu göndermiş ve İBB Başkanı İmamoğlu’na yönelik suikast düzenleneceğini ileri sürmüştü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Avukatı Kemal Polat, müvekkili İmamoğlu için daha önce de bu yönde ihbarlar geldiğini ve dilekçe ile savcılığa başvurularak iddiaların araştırılarak, can güvenliğinin sağlanması hususunda tedbirlerin alınmasını talep ettiklerini ifade etti.