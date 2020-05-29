İstanbul Başakşehir'deki bir fabrikada patlama: 2 işçi hayatını kaybetti

İstanbul Başakşehir'deki bir kot yıkama fabrikasının kazan dairesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki işçi öldü. Enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Başakşehir’de Kartanesi Sokak’ta bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrika’nın kazan dairesinde bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, fabrika da yangın çıktı. İşçiler büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangında fabrikanın bir bölümünde çökme meydana geldi.

Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

Valilikten açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:



"İstanbul Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinden (GAMER) alınan ilk bilgilere göre, Başakşehir ilçemiz Kayabaşı mahallesinde bulunan bir kot yıkama atölyesinin kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir sebeple saat 11.10'da patlama meydana gelmiştir. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre 2 çalışan hayatını kaybetmiştir. Olaya müdahale eden İtfaiye ve AFAD arama kurtarma ekipleri, çalışmalarına devam etmektedir."