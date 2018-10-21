İstanbul Barosu'nda başkanlık yarışını Avukat Mehmet Durakoğlu kazandı...

Özden ATİK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-41 bin 462 bin seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlığı\'nı yeniden avukat Mehmet Durakoğlu kazandı. İstanbul Barosu Başkanlığı seçimi için Haliç Kongre Merkezi\'nde gerçekleştirilen oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle tamamlandı. 41 bin 462 seçmenin kayıtlı olduğu İstanbul Barosu Başkanlık seçimleri için kurulan 105 sandık tek tek açıldı. Sandık başında görevliler, zarfları açarak oyları saydı. Kongre merkezi içinde kurulan ekran sayesinde sayılan oyların kaçının hangi adaya gittiği görüldü. Ekranda oy oranları yansıtılırken iki defa ekran kapandı. Seçmen avukatlar bu durumu alkışlarla protesto etti. Adaylık yarışında özellikle mevcut başkan ve Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu\'ndan Mehmet Durakoğlu ile Önce İlke Yükseliş Çağdaş Avukatlar Grubu\'ndan Hasan Kılıç arasında çekişme yaşandı. İki aday zaman zaman birbirinin önüne geçti. Oy sayımının tamamlanmasının ardından İstanbul Barosu\'nun yeni başkanı, 8 bin 77 oyla bir kez daha mevcut başkan Mehmet Durakoğlu oldu.

26 bin 294 oyun sayıldığı seçimde, Mehmet Durakoğlu\'nu, 6 bin 856 oyla Önce İlke Yükseliş Çağdaş Avukatlar Grubu\'ndan Hasan Kılıç, 2 bin 488 oyla Avukat Hakları Grubu\'ndan Gökhan Ahi, 2 bin 407 oyla Baroda Değişim ve Gelişim Hareketi\'nden Talat Canpolat, 2 bin 238 oyla bağımsız aday Fikret İlkiz, bin 645 oyla Özgürlükçü Hukukçular Platformu\'ndan Eren Keskin, bin 203 oyla Milliyetçi Avukatlat Grubu\'ndan Kaptan Yılmaz, 965 oyla Avukat Hareketi\'nden Başar Yaltı, 399 oyla Ortak Hedef Platformu\'ndan Cem Kaya Karatün ve 16 oyla bağımsız aday Çiğdem Koç takip etti. Yarışı ikinci sıradan takip eden avukat Hasan Kılıç\'ı destekleyenler alkışlarla durumu protesto etti.

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