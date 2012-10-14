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Politika

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, yeniden başkan seçildi

Ümit Kocasakal, başkan seçilirken Muammer Aydın, Filiz Kerestecioğlu be Rıza Saka ile yarıştı

14 Ekim 2012 21:35

 

İstanbul Barosu başkanlık seçiminde, Baro Başkanı Ümit Kocasakal, kullanılan 22 bin 19 oydan 12 bin 836'sını alarak yeniden başkan seçildi.Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen başkanlık seçiminde, oy kullanılan 73 sandığın tamamı açıldı.
 
Buna göre, baroya kayıtlı toplam 28 bin 884 avukattan, 22 bin 19'u oy  kullandı. Bu oyların 12 bin 836'sını alan mevcut Baro Başkanı Ümit Kocasakal,  yeniden başkan seçildi.
 
Adaylardan Rıza Saka, kullanılan oyların 4 bin 650'sini, Filiz  Kerestecioğlu, 3 bin 495'ini ve Muammer Aydın da bin 38'ini aldı.
 
Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından, Kocasakal'ı destekleyen  avukatlar, salonda alkışlı kutlama yaptı. “Baro'da Ümit var” ve “Bağımsız  Türkiye” sloganları atan grubun içinde bulunan Kocasakal'ın yanına gelen Hukukun  Üstünlüğü Platformu adayı avukat Rıza Saka, Kocasakal'ı tebrik etti.
 
Bunun üzerine Kocasakal, Saka'ya “Gelin kucaklaşalım. Bu hareketiniz  için size teşekkür ediyorum” dedi. Saka da, “Ben de teşekkür ederim. Bize ne  görev düşerse yaparız” dedi.
 
Bu arada, Kocasakal, yeni grubu ve kendisini destekleyen avukatlarla  birlikte toplu fotoğraf çektirdi.
 

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