İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, yeniden başkan seçildi

İstanbul Barosu başkanlık seçiminde, Baro Başkanı Ümit Kocasakal, kullanılan 22 bin 19 oydan 12 bin 836'sını alarak yeniden başkan seçildi.Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen başkanlık seçiminde, oy kullanılan 73 sandığın tamamı açıldı.

Buna göre, baroya kayıtlı toplam 28 bin 884 avukattan, 22 bin 19'u oy kullandı. Bu oyların 12 bin 836'sını alan mevcut Baro Başkanı Ümit Kocasakal, yeniden başkan seçildi.

Adaylardan Rıza Saka, kullanılan oyların 4 bin 650'sini, Filiz Kerestecioğlu, 3 bin 495'ini ve Muammer Aydın da bin 38'ini aldı.

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından, Kocasakal'ı destekleyen avukatlar, salonda alkışlı kutlama yaptı. “Baro'da Ümit var” ve “Bağımsız Türkiye” sloganları atan grubun içinde bulunan Kocasakal'ın yanına gelen Hukukun Üstünlüğü Platformu adayı avukat Rıza Saka, Kocasakal'ı tebrik etti.

Bunun üzerine Kocasakal, Saka'ya “Gelin kucaklaşalım. Bu hareketiniz için size teşekkür ediyorum” dedi. Saka da, “Ben de teşekkür ederim. Bize ne görev düşerse yaparız” dedi.

Bu arada, Kocasakal, yeni grubu ve kendisini destekleyen avukatlarla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.