İstanbul Barosu ve Ali Tezel arasındaki dava 4 yıl sonunda sonuçlandı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, İstanbul Barosu’nun kendisine karşı açtığı davayı kaybetti. 4 yıl süren yargılama sonrası, mahkemenin kararını Yargıtay da onadı. Karara göre, Tezel, sitesinde yer alan iş hukuku ile ilgili linkleri kaldıracak; bu alanda faaliyet yürütemeyecek.

Türkiye Barolar Birliği’nin de müdahil olduğu davada, Tezel’in, avukat olmadığı halde bu alanda faaliyet yürüttüğü ve çeşitli illerdeki 20 büro üzerinden kazanç sağladığı iddia ediliyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Dünyanın en büyük ilk 5 barosundan biri olan İstanbul Barosu ile Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Tezel, bundan 4 yıl kadar önce karşı karşıya geldi. Baro avukatları, Tezel’in, Avukatlık Kanunu’na aykırı hareket ettiğini iddia etti. Baro adına Tezel’e iki kez ihtarname gönderildi. İhtarnamelerde, Tezel’in sitesinde, iş hukuku ile ilgili de hizmet verildiği bilginin yer aldığı kaydedildi. Tezel’in bu alanda hizmet veremeyeceği savunulan ihtarnamelerin biri yanıtsız kaldı, diğerine ise Tezel olumsuz yanıt verdi.

Sorunun, ihtarname yolu ile çözülememesi sonrası İstanbul Barosu adına, Tezel’e karşı İstanbul 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açıldı. Dava dilekçesinde, Tezel’in, Avukatlık Kanunu’na aykırı hareket ettiği savunuldu. Dava dilekçesinde, Tezel’in bayilik sistemi ile çalıştığı İstanbul’un çeşitli ilçeleri yanı sıra, Konya, İzmir, Manisa, Hatay gibi iller dâhil 20 bürosunun olduğu kaydedildi.

Tezel ise mahkemeye yaptığı savunmada, baro avukatları tarafından dile getirilen talebin, çalışma hakkının ihlali olduğu savunuldu. Çalışma hakkının Anayasa tarafından güvence altına alındığına işaret eden Tezel, sosyal güvenlik uzmanı olarak yaptığı TV programları ve gazete yazılarının birer mütalaa şeklinde olduğunu savundu. “Kanun hükmü bu kadar geniş yorumlanamaz” diyen Tezel, davanın reddini istedi.

Mahkeme yaptığı yargılama sonrası İstanbul Barosu’nun talebini kısmen kabul etti. Kararda, “Davalı, uzmanlık alanına giren konulanı bilebilir. Ancak, hukuki meselelerde rehberlik yapamaz” denildi. Kararda, Tezel’in, Avukatlık Kanunu’nun ilgili maddesini ihlal ettiği kaydedilerek, bu duruma ilişkin sitesinde yer alan ilan ve tanıtımların kaldırılmasına karar verdi.

Mahkeme, Tezel’in sitesinde yer alan “İş Hukuk Alanında Rehberlik Hizmeti Vermek” ibaresini içeren linkin kaldırılmasına karar verdi. Mahkemenin bu kararına Tezel önce istinaf mahkemesi nezdinde daha sonra Yargıtay nezdinde itiraz etti. Ancak her iki başvurudan da sonuç çıkmadı. Yerel mahkemenin verdiği karar onandı.