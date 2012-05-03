Kocasakal: TSK beni hedef alıyorsa üzülürüm

Ceren Terziahmetoğlu

İstanbul Barosu Başkanı Avukat Ümit Kocasakal, Genelkurmay Başkanlığı'nın "TSK'nın tahrik edilmeye çalışılması talihsizliktir" açıklamasının kendisine yönelik olduğuna dair basında çıkan haberlerle ilgili olarak "Açıklamanın muhatabının ben olduğunu düşünmüyorum" dedi. "Genelkurmay beni hedef alırsa üzülürüm" diyen Kocasakal TSK'nın kurumsal kimliğine her zaman sahip çıktığını vurguladı.

Kocasakal, TSK'nın bildirisiyle ilgili T24'e şunları söyledi:

'Eğer TSK beni hedef alıyorsa üzülürüm'

"Ben Eskişehir'deki bir panelde konuştum ve "Biz zannettik ki ordumuz var. O güçlü ordu bizi korur. Artık TSK vesaire yerine Türk silahsız kuvvetleri var" dedim. Benim orda "Türk Silahsız Kuvvetleri" diye bahsettiğim halkın ta kendisiydi. Salona dönüp artık siz varsınız, TSK'dan bir medet ummamak lazım, Cumhuriyeti artık siz koruyacaksınız demeye çalıştım. Ben her zaman TSK'nın kurumsal kimliğine sahip çıktım ve devam edeceğim. Bugüne kadar olan süreçte benim ne söylediğim ve duruşum bellidir. Atatürkçülüğe de, Kemalizme de eylem ve söylemlerimle sahip çıkmış bir insanım. Bildirinin muhatabının ben olduğumu zerre kadar düşünmüyorum. Orada yazarlar ve konuşmacılardan bahsediliyor. Eğer Genelkurmay beni hedef alıyorsa da üzülürüm. 'Biz 90 sene yattık, Cumhuriyet'i balolar korur sandık' demiştim ama "balolar" lafımı, "barolar" şeklinde yazdılar. Biz doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Hiçbir şey bizi vazgeçirmeyecek" dedi.

Kocasakal ne demişti?

Eskişehir'de düzenlenen 'Yargı Bağımsızlığı ve Yeni Anayasa' konulu konferansta konuşan Ümit Kocasakal TSK'yı eleştirmiş ve "Biz zannettik ki Cumhuriyet balolarda korunur. Biz zannetik ki günde 5 vakit laiklikten söz ederek laiklik kornuru. Biz zannettik ki ordumuz var. O güçlü ordu bizi korur. Artık TSK vesaire yerine Türk silahsız kuvvetleri var. Siz Türk silahsız kuvvetlerisiniz. Bu yüzden durmadan çalışacağız." demişti.