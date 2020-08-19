İstanbul Barosu'nun sosyal tesisi için belediye 'kapatma' uyarısında bulunmuş

İstanbul Barosu’nun kullanımında bulunan Boğaz manzaralı tesisle ilgili, Beşiktaş Belediyesi’nin ‘kapatma uyarısında’ bulunduğu ortaya çıktı.

Lokanta olarak işletme izni olan tesiste alkollü içki satışı yapıldığı belirlendiği ve belediye ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi. Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu’na gönderdiği yazıda tesis için, "Amacının dışında kullanılıyor" uyarısında bulunurken; İstanbul Barosu'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Gece kulübü tarzı bir oluşum ise mevcut değildir ve öngörülmedi de" dendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre Beşiktaş Balmumcu’da 7 yıl önce Türkiye Barolar Birliği tarafından bir bina alındı. İstanbul Boğazı manzaralı binanın bedeli 5.5 milyon dolardı. Binanın kullanım hakkı, TBB tarafından İstanbul Barosu’na devredildi. Baro binanın işletmesini 100 bin TL sermaye ile kurulan Bhava Group Turizm şirketine verdi. İşletmeci firma, yaptığı 4 milyon liralık yatırımla binada yeni bir konsept yarattı ve geçen ay da kapılarını açtı. Ancak, Bhava Paye adı ile açılan tesiste ortaya çıkan fotoğraflar tartışmaya yol açarken, binanın 'gece kulübü' olarak kullanıldığı iddia edildi.

Alkollü içki satış ruhsatı yokmuş

Avukatlardan gelen sorular üzerine Beşiktaş Belediyesi harekete geçti. Tesisin alkollü içki ruhsatının bulunmadığını belirleyen belediye, şirkete, içki satışının devam etmesi ve yüksek sesle müzik çalınması halinde ruhsatın iptal edileceğine dair tebligat gönderdi. Belediye ekipleri 31 Temmuz ve 2 Ağustos’ta da yerinde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, işletmeye kısa bir süreliğine ara verildiği bilgisi alındı.

TBB: Amaca uygun değil

Belediyenin yanı sıra, mülkün sahibi konumundaki TBB de geçen 10 Ağustos’ta, konuyu resmi yazıyla İstanbul Barosu’na sordu. TBB Saymanı Av. Sabri Erdal Güngör tarafından gönderilen yazıda, binanın, tahsis amacının dışında kullanıldığı kaydedildi. Yazıda, konu ile ilgili ayrıntılı bilgilendirme talebinde bulunuldu.

İstanbul Barosu'ndan yazılı açıklama: ‘Gece kulübü’ tarzı bir oluşum mevcut değildir

İstanbul Barosu ise konu ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada “İşletme, henüz tümüyle tamamlanmış değil. Tamamlanmış bulunan üst kat, sadece avukatlara tahsisli olacak. Avukatlar diğer katlardan da yararlanabilecek yüzde 20 indirim olacak. ‘Gece kulübü’ tarzı bir oluşum ise mevcut değildir ve öngörülmedi de” ifadelerine yer verdi.