İstanbul Barosu 'gece kulübü olarak kullanıldığı' iddiasıyla mühürlenen sosyal tesisi için 'turizm işletme ruhsatı' aldı

İstanbul Barosu'nun, 'gece kulübü' olarak işletildiği iddiası ve ruhsatsız içki satışı yapıldığı gerekçesiyle mühürlenen Beşiktaş Balmumcu'daki sosyal tesis için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 2 Eylül tarihinde 'turizm işletme belgesi' aldığı belirlendi.

İşletmenin sınıfı ve türü ise 'Gastronomi Tesisi' olarak belirtildi

İşletme belgesi '55 ve 69 kişilik yemek salonu, 60 kişilik yarı açık yemek alanı, 100 kişilik açık yemek alanı ve Amerikan Bar' kapasitesiyle düzenlendi. GMG Partners Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şirketi adına düzenlenen belgede, işletmenin sınıfı ve türü ise 'Gastronomi Tesisi' olarak belirtildi.

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 2012 yılında İstanbul Barosu'nun talebi üzerine avukatların sosyal tesis olarak kullanması için 5,5 milyon dolara satın aldığı Beşiktaş Balmumcu'daki binanın, kafe ve restoran ruhsatı olmasına rağmen alkolü içki satışı yapan gece kulübü olarak işletildiği ortaya çıkmıştı.

TIKLAYIN- İstanbul Barosu'nun sosyal tesislerinin faaliyeti, gece kulübü olarak kullanıldığı için durduruldu

TBB konu ile ilgili açıklama yapmadı

Öte yandan TBB, İstanbul Barosu'ndan sosyal tesis olarak kullanılması için satın alınan binanın, işletmeciye devredilerek gece kulübü olarak kullanıldığı iddialarına yanıt verilmesini istemişti. Ancak barodan iddialarla ilgili resmi bir açıklama gönderilmemişti.