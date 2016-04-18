İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal: Tayyip'i kimseye yedirtmem, onu ben yiyeceğim!

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Bağcılar Şubesi’nin üyelerine ve davetlilere verdiği yemekte konuşan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, gündeme dair açıklamalarda bulundu. AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Kocasakal "Erdoğan’ın işini Rusya bitirsin, Amerika bitirsin diyorlar. Onu kimseye yedirtmem. Onu ben yiyeceğim" dedi.

Toplumsal'da yer alan habere göre, Ümit Kocasakal' dan önce söz alan ADD Bağcılar Şube Başkanı Mustafa Solak, muhafazakar bir yapısı olan Bağcılar’a ADD Şubesi'nin açılmasıyla ilgili “Mücadele edenler her zaman kazanamaz, ama kazananlar her zaman mücadele etmiştir” dedi. ADD’nin Güngören, Esenler ve Bahçelievler’de de şubesini açmak için çaba gösterdiğini dile getirdi. ADD Bağcılar olarak 24 Nisan’da Bağcılar Meydanı’nda Anıtkabir yürüyüşü yapacaklarını belirten Solak, “Türkiye’nin hala devam eden 150 yıllık bir demokratik devrim sürecinden geçtiğini, artık toplumun bir tepki biriktirdiğini” söyledi.

Solak’tan sonra söz alan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ise, Bağcılar’da konuşmayı eskiden beri çok istediğini, seçimlerde sürekli AKP’nin üstün çıktığı bu ilçede konuşabildiği için mutlu olduğunu belirterek başladığı konuşmasında, iktidar partisi AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik eleştirilerde bulundu.

"Onu ben yiyeceğim"

Bazı muhaliflerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan kurtulmak için ‘gitsin de nasıl giderse gitsin’ mantığını taşıdıklarını ileri süren Ümit Kocasakal, “Bu yanlış bir mantık. Bazıları Erdoğan’ın Rusya veya Amerika’nın müdahalesiyle gitmesini istiyor. Her şeyden önce oturduğu makam Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı makamı. Olmaz. Erdoğan sorununu biz kendi aramızda halletmeliyiz. Onu kimseye yedirtmem. Onu ben yiyeceğim” dedi.