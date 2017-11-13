İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Öldürüleceğini biliyordu

Ümit TÜRK-Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Bakırköy\'deki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukat Kudbettin Kaya\'nın öldürüleceğini bildiğini, hatta girdiği bir duruşmada bunu zapta dahi geçirdiğini söyledi. Durakoğlu, \"Bu ülkede avukatların yaptıkları işi müvekilleriyle özdeşleştiren, yargılama sırasında yaptıkları işi bir türlü kavrayamayan, bir anlayış, işi giderek cinayete kadar götürebiliyor\" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakolğu Bakırköy\'deki iki hafta önce restoranda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden avukat Kudbettin Kaya\'nın öldürülmesine ilişkin basın açıklaması yaptı. İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasına öldürülen avukatın kendisi gibi avukat olan eşi Hülya Kaya ile oğlu Navdar Kaya, CHP\'nin hukukçu milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda avukat katıldı.



\"AVUKATLARIN YAPTIKLARI İŞİ MÜVEKİLLERİYLE ÖZDEŞLEŞTİREN BİR ANLAYIŞ\"



Mehmet Durakoğlu, yaptığı açıklamada avukatlık mesleğinin yeterince anlaşılmadığına dikkat çekerek şunları kaydetti:



\"Avukat Kudbettin Kaya menfur bir saldırıya kurban gitti. Bu ilk avukat ölümü değil, maalesef biliyoruz ki son avukat ölümü de olmayacak. Bu ülkede avukatların yaptıkları işi müvekilleriyle özdeşleştiren, yargılama sırasında yaptıkları işi bir türlü kavrayamayan, avukatları kendi sorunları temelinde bulunuyormuş gibi gören bir anlayış, işi giderek cinayete kadar götürebiliyor. Üstelik bu cinayet \"geliyorum\" diye yapılan bir iş. Avukat Kudbettin Kaya sadece avukat olduğu için öldürüldü. Sadece bir sanığı savunduğu için öldürüldü\" dedi.



Avukat Kudbettin Kaya\'nın öldürüleceğini bildiğini belirten Durakoğlu, \"Öyle olacağını biliyordu. Bir süre evvel girdiği duruşmada zapta geçirmişti. \'Ben bir dahaki duruşmada olmayabilirim\' demişti. Ya birisi beni öldürecek ya da ben meşru müdafa hakkımı kullanarak ben böyle bir şey yapacağım demişti. Bağıra bağıra gelen göz göre göre bir cinayetten bahsediyoruz\" ifadesinde bulundu.

\"BİR TARAFIN YANINDA YER ALIYOR OLMAMIZ, TARAF OLMAMIZ ANLAMINA GELMİYOR\"



Tüm toplumun avukatlık mesleğini bilmesine ilişkin farkındalık yaratılmasını istediklerini belirten Durakoğlu, \"Avukatlar olarak müvekillerimizle kendimizi özdeşleştirmemeye özen gösteriyoruz. Fakat toplumunda bunu anlamasını bekliyoruz. Bir tarafın yanında yer alıyor olmamız, taraf olmamız anlamına gelmiyor. Biz savunmayız. Savunmayı yapmaya çalışıyoruz\" dedi. Cinayetin aydınlatılması gerektiğine vurgu yapan Durakoğlu, \"Bu işin sonuna kadar peşinde olmaya devam edeceğiz\" diye konuştu.

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