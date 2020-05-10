İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'ndan seçim sistemi değişikliği yorumu: Baroları Adalet Bakanlığı’na bağlayabilirler

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın açıkladığı, baroların seçim sisteminde değişiklik hazırlığıyla ilgili “Bizim seçim sisteminde bir sıkıntı yok” dedi ve barolara dokunmanın sonuçlarının ağır olacağını söyledi. Durakoğlu, "Baroları Adalet Bakanlığı’na bağlayabilirler. O zaman da baroları baro olmaktan çıkarıp Adalet Bakanlığı’nın bir birimi yaparlar. Bunların kabul edilecek bir tarafı yok" düşüncesini dile getirdi.

“Ne düşünüyorlar ne yapacaklar? Seçim sistemi dedikleri şey nedir? Nasıl değiştirecekler? Açıkçası bilmiyorum. Ben de merak ediyorum tasarı çıksın ki biz de ona göre vaziyet alacağız” diyen Durakoğlu, baroların muhalif tavrının iktidarı rahatsız ettiğini bu nedenle baskı kurulduğunu ifade etti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Durakoğlu şunları söyledi:

“Sonuç olarak insan hakları ihlallerine karşı çıkmak bizim görevimiz. İnsan hakları ihlallerine karşı çıktığımız için de hükümet bundan rahatsız oluyor. Bizim seçim sisteminde bir sıkıntı yok. Antidemokratik bir sistem olsa, onu değiştirse anlam verebiliriz ancak böyle bir şey söz konusu değil. Hükümetin bu tavrını anlamak mümkün değil. Giderek otoriterleşen bir yapı var ve barolar da bu yapıdan payını bu şekilde alıyor.”

İstanbul Baro Başkanı, değiştirilmek istenen seçim sisteminin yerine nasıl bir sistem getirilmek istendiğini kendisinin de merak ettiğini dile getirdi. Durakoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Zorunlu üyelik onları güçlendiriyor’ sözünü hatırlatarak şunları belirtti: “Bu ne demek? Avukatlar o zaman zorunlu olarak üye olmasınlar baroya ya da İstanbul’un herhangi bir ilçesinde kurulmuş dernek, o ilçede çalışan avukatların barosu olsun. Böyle mi yapacak yani İstanbul’da 27 tane baro mu olacak? Bu da çok ciddi bir karışıklığa neden olur. Stajyer avukata nerede staj yaptıracaksın ona nasıl avukatlık kimliği vereceksin. Baroları Adalet Bakanlığı’na bağlayabilirler. O zaman da baroları baro olmaktan çıkarıp Adalet Bakanlığı’nın bir birimi yaparlar. Bunların kabul edilecek bir tarafı yok. Bunları oturup yazmaya çalıştığınızda yazamazsınız. Yazmaya başladığınızda kendiniz utanırsınız. Kalem yazmaz bunları ama akıllarından geçenin bu olduğunu biliyorum.”

"Avukatlar bunu kabul etmez"

“Türkiye hukuk siteminden baroları çekildiği an hukuk ve adalet adına hiçbir şeyin kalmayacağını” söyleyen Durakoğlu, şunları ekledi:

“Genel bir çerçeveye bakarsanız salgın sonrasında yeni Türkiye tahlilleri yapılıyor. Tahlil ettikleri yeni Türkiye’nin otokratik bir düzen olduğu görülüyor. Türkiye’de otokratik bir yapı oluşturulacaksa bizim payımıza da Adalet Bakanlığı’na bağlanmak düşüyor.”

Durakoğlu, “Bunu yapabilirler, yapamazlar demiyorum. Ama bunun çok ağır sonuçları olur. Avukatlar bunu kabul etmez. Avukatlara kabul ettirebilmeniz mümkün olmaz. Bu bizim zaten tarihsel olarak kavgalarımızdan bir tanesidir” dedi.