İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: Hiçbir gruba omurgasız demedim

İstanbul Barosu seçimleri, iki dönemdir başkanlık koltuğunda oturan Mehmet Durakoğlu'nun zaferiyle sonuçlandı. Seçimden sonra zafer konuşması yapan Durakoğlu'nun sözleri ise, tüm grupların tepkisini çekti.

Durakoğlu, sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen ve kimseye omurgasız demediğini ifade etti. Independent Türkçe'ye konuşan Baro Başkanı, "Cümlelerimin bir kısmı kesiliyor. Tamamına bakıldığında kimseyi hedef almadığım ortada. Hiçbir gruba omurgasız demedim. İstanbul Barosu'nu yönetmek omurga gerektirir ve İstanbul Barosu kemik erimesini kaldırmaz" ifadelerini kullandı.

"İstanbul Barosu'nda yönetimde olmak için omurga gerekir"

Baroyu üçüncü dönem yönetecek Durakoğlu, 52 binden fazla avukatın kayıtlı olduğu İstanbul Barosu'nun seçimlerini, 8 bin 479 oy alarak kazandı. Seçimde 7 grup yarışmıştı.

Durakoğlu'nun tepki toplayan sözleri şöyle:

"İstanbul Barosu'nda yönetimde olmak için omurga gerekir. Bu omurgaya sahip olduğumuz için kazandık. Onun için biz burada şimdi Mustafa Kemal'den bahsediyoruz. Onun için 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diyoruz. Bu kaleyi asla ama asla teslim etmeyiz."

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