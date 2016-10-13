İstanbul Barosu 5 adayla seçimlere gidiyor

İstanbul Barosu’nun yeni başkanı 22 Ekim 2016 Cumartesi günü yapılacak Genel Kurul ve 23 Ekim 2016 Pazar günü gerçekleştirilecek seçim sonucu belirlenecek.

İstanbul Barosuna kayıtlı avukatların öncelikle 22 Ekim’deki Genel Kurul’da imza atmaları gerekiyor. Seçimlere Haliç Kongre ve Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en büyük barosu İstanbul Barosunun yeni dönem başkanı olmak için beş aday yarışıyor. Bu yılki baro başkanlık seçimi süreci, önceki yıllara göre daha etkileşimli ve yoğun kampanyalarla geçiyor.

İstanbul Barosu’nun başkanlık seçimi için aday olan 5 isim şöyle:

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar grubunun adayı Av. Several Ballıkaya, İstanbul Baro Başkanlık seçiminin tek kadın adayı. Ballıkaya’nın 10 kişilik Yönetim Kurulu listesinin içinde de 5 kadın üye yer alıyor.

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu’nun adayı Av. Mehmet Durakoğlu “Kaldığımız Yerden Devam” sloganıyla adaylık kampanyasını yürütüyor. İstanbul Barosu Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit Kocasakal’ın başkan yardımcılığı görevini yürüten Durakoğlu, 1956 Sivas doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Durakoğlu’nun 10 kişilik Yönetim Kurulu üyeleri arasında 4 kadın avukat yer alıyor.

Milliyetçi Avukatlar Grubu

İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu’nun adayı Av. Ali Rıza Kaplan, seçim sürecini “Adaletin Peşinde İMAG’da Birliğe” sloganıyla yürütüyor. 1970 Zonguldak doğumlu Kaplan, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Hukukun Üstünlüğü Platformu

Hukukun Üstünlüğü Platformunun adayı Av. Mehmet Sarı, 1975 Çorum doğumlu. Dünyanın en büyük ve en genç barosu İstanbul Barosu’nun başkanlığına aday en genç isim olan Sarı, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu.

Avukat Hakları Grubu

Avukat Hakları Grubu’nun adayı Av. Ömer Kavili, 1960 Malatya doğumlu. İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu Kavili, İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezinin de kurucusu. Baro başkanlığına adaylığını en son açıklayan isim olan Kavili, Yönetim Kurulu üye listesini de henüz paylaşmadı.