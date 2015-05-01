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İstanbul Emniyet Müdürü: 136 kişi gözaltında

'Toplu gözaltı sayıları ile gözaltına alınan vatandaş sayısı yaklaşık olarak 150’yi bulduğu öngörülmektedir'

01 Mayıs 2015 14:30

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok, şehir genelindeki 1 Mayıs eylemlerinde 136 kişinin gözaltına alındığını söyledi.

İstanbul Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Saat 11:40 itibariyle kriz masasına ismi bildirilen 80’e yakın gözaltı bulunmakla birlikte gelen toplu gözaltı sayıları ile gözaltına alınan vatandaş sayısı yaklaşık olarak 150’yi bulduğu öngörülmektedir. Gözaltılar özelikle Okmeydanı, Beşiktaş, Zincirlikuyu, Şişli civarında yoğunlaşmaktadır" denilmişti.

Baro, hak ihlalleleri için bir kriz masası oluşturduğunu açıklamıştı.

Kriz masasında yer alan gruplar ve dernekler şöyle: Birleşik Haziran Hareketi Hukukçuları, Çağdaş Avukatlar Grubu (ÇAG), Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Hukukta Sol Tavır Derneği, İnsan Hakları Derneği (İHD), Katılımcı Avukatlar (KAV), Kartal Hukukçular Derneği (KHD), Özgürlükçü Demokrat Avukatlar (ÖDAV), Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD), Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı (TOHAV)

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1 mayısgözaltıistanbul barosu

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