İstanbul Baro Başkanı Durakoğlu: Türkiye siyaseti önümüzdeki bir yıl içerisinde çok aktif biçimde bir anayasa tartışması içerisine girecek

İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) yönetiminin değişmesiyle beraber insan hakları mücadelesi bağlamında yürütülen ataletin ortadan kalkacağını dile getirdi. Durakoğlu, “Türkiye siyaseti önümüzdeki bir yıl içerisinde çok aktif biçimde bir anayasa tartışması içerisine girecek gibi gözüküyor. Sesimiz artık daha güçlü çıkacak” dedi.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine göre, "Anayasa dediğiniz şey toplumsal bir uzlaşma metni. Onun yanı sıra çok temel bir hukuk metni. Dolayısıyla TBB’nin bu anlamda konumu, duruşu, hangi amaçlara hizmet ettiği, nereye ulaşmak istediği konuları bu açıdan son derece önemli. Anayasa çalışmaları içerisinde sadece o çalışmalara katılan değil, o konuşmaları yönlendiren konumunda bulunması gerekiyor" değerlendirmesini yapan Durakoğlu, "TBB, bu konumunu koruyabilirse barolarda aynı şekilde katkı vermek durumunda olabilir. Bu açıdan önümüzdeki bir yıl ve devam eden yıllar kuşkusuz son derece önemli” ifadelerini kullandı.

"Türkiye mutlaka bir hukuk devleti olmaya dönüşmelidir"

Türkiye’de bir yargı krizi yaşandığını belirten Durakoğlu, “Bunun karşısında Türkiye Barolar Birliği’nin rolü çok önemli. TBB bizim Ankara’daki sesimiz konumda. Olup bitene rıza gösterip boyun eğen bir anlayıştan daha çok tepki gösteren bir anlayışa ihtiyaç var. Türkiye mutlaka bir hukuk devleti olmaya dönüşmelidir. Türkiye yargısını bağımsız ve tarafsız kılabilmelidir. Bunu yapamadığımız sürece zaten herhangi bir alanda ekonomide dahil başarıya ulaşmamız mümkün değil. TBB’nin aktif tavrı bu açıdan önemli olacak. Böyle baktığımızda TBB’ye çok ciddi bir ihtiyaç var” dedi.