İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi

Beklenen yağışların gelmemesi ve kuraklık İstanbul barajlarının doluluk oranının son 10 yılın en düşük seviyesine getirdi. Doluluk oranı yüzde 20'ye kadar düştü.

İSKİ verilerine göre, İstanbul’da barajların doluluk oranları, bugün itibarıyla yüzde 20,93 seviyesine kadar indi.

Son 10 yıllık doluluk oranlarına bakıldığında bu orana yakın en yakın oran 28 Aralık 2019 yılında yüzde 34,02 olarak ölçülmüştü.

28 Aralık tarihli baraj doluluk oranlarının yıllara göre karşılaştırılması şöyle:

28.12.2011: Yüzde 60,30

28.12.2012: Yüzde 62,42

28.12.2013: Yüzde 36,94

28.12.2014: Yüzde 56,63

28.12.2015: Yüzde 58,94

28.12.2016: Yüzde 43,23

28.12.2017: Yüzde 62,69

28.12.2018: Yüzde 81,05

28.12.2019: Yüzde 34,02

28.12.2020: Yüzde 20,93