İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) yeni verilerine göre İstanbul yer alan barajların doluluk oranı yüzde 87,30'da bulunuyor.

DHA'da yer alan habere göre İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesindeki barajlarda su hacmi, 4 aylık artışın ardından bu ay yağışın azalması ile yüzde 80'lere düştü.

Barajlarda aralıkta yüzde 44,72 olan doluluk, ocakta yüzde 68,65, şubatta yüzde 86,44, martta yüzde 88,44 olarak gerçekleşerek, son 12 aydaki en yüksek orana ulaştı. Söz konusu rakam bu ay ise azalarak, 28 Nisan itibarıyla yüzde 87,30 olarak ölçüldü.