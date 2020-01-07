İstanbul barajlarında son durum

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul’da son yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranının yüzde 43,77’ye ulaştığını açıkladı.

Twitter’dan açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul’da son yağışlarla beraber barajlardaki doluluk oranının yüzde 43,77’ye ulaştığını açıkladı. Ongun, 6 Ocak tarihinde İstanbul’a verilen su miktarının 2 milyon 683 bin 961 metreküp olduğunu da belirtti.

İşte İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin son bir yıllık ve son 15 günlük doluluk oranı verileri şöyle: