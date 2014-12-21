İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 50'nin üstünde

İstanbul’da geçtiğimiz Ağustos ayında doluluk oranı yüzde 17.23’e kadar düşen İstanbul barajlarındaki su seviyesi yoğun yağışlarla birlikte yüzde 53.73’e yükseldi.

Kazandere barajlarında doluluk oranı yüzde 100’e ulaşırken bu barajda kapaklar zaman zaman kontrollü olarak açılıyor. Gökyüzü kamerasıyla yapılan çekimlerde ise Alibeyköy barajında su seviyesinin 2012 yılından bu yana ilk defa tarihi su kemerine kadar yükseldiği görüldü.

Doluluk oranı yüzde 17.23′e kadar düşmüştü

İstanbul’da yaşanan kuraklığın ardından baraj doluluk oranları geçtiğimiz Ağustos ayında yüzde 17.23’e kadar inmişti. Kuraklıktan en fazla etkilenen Papuçdere barajında doluluk oranı Ağustos ayı sonunda yüzde 0.44 olarak ölçülürken baraj kullanım dışı kalmıştı. Aynı tarihlerde Sazlıdere barajında doluluk oranı yüzde 5.8, Büyükçekmece’de yüzde 7.4, Alibeyköy barajında yüzde 12.41, Kazandere barajında yüzde 9.9, Darlık barajında yüzde 12.11 olarak ölçülmüştü.

Doluluk oranı yüzde 53.73

Sonbahar yağmurlarının başlamasıyla birlikte barajlardaki doluluk oranları hızla artmaya başladı. Toplam doluluk oranı şu anda yüzde 53.73’e kadar yükseldi. Yaklaşık 4 ay önce susuzluk yüzünden kuruyan Papuçdere barajında şu andaki doluluk oranı yüzde 93.96 O tarihlerde benzer durumda olan Kazandere barajında ise doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Alibeyköy barajının ise şu anda doluluk oranı yüzde 75.03 olarak açıklandı. İstanbul’un şu anda su rezervleri 450 milyon metre küpü aşmış durumda. Doluluk oranı yüzde yüze ulaşan Istrancalar ve Kazandere barajlarında kapakların kontrollü olarak zaman zaman açıldığı ve su tahliyesi yapıldığı belirtildi.

İSKİ verilerine göre sadece son 15 gün içinde barajlardaki su artışı yüzde 6’nın üzerinde oldu. Geçtiğimiz Ağustos ayının ardından başlayan yağmurlarla barajlardaki su seviyelerindeki artış, Kasım ve Aralık aylarında hızlandı. Ağustos ayında barajlardaki su seviyesi yüzde 17.23 iken Eylül ayında bu oran yüzde 19.05 çıkmış, Ekim ayında yüzde 27.62, Kasım ayında 39.47, Aralık ayının ilk 20 gününde ise yüzde 53.73’e yükseldi.

İstanbulbarajlarında 2007 yılından bu yana yapılan ölçümlere göre doluluk oranları şöyleydi:

- 2007 yılında doluluk oranı yüzde 25.33

- 2008 yılında dolululuk oranı yüzde 28.09

- 2009 yılında doluluk oranı yüzde 90.42

- 2010 yılında doluluk oranı yüzde 79.43

- 2011 yılında doluluk oranı yüzde 52.52

- 2012 yılında doluluk oranı yüzde 59.27

- 2013 yılında doluluk oranı yüzde 38.26

- 2014 yılında doluluk oranı yüzde 53.73

Alibeyköy barajında sular tarihi su kemerine ulaştı

İstanbul’da havadan çekim yaptığımız Alibeyköy barajında ise su seviyesi 2012 yılından bu yana ilk defa tarihi su kemerine ulaştı. Kasım ayı başında DHA Gökyüzü kamerası ile havadan görüntülenen Alibeyköy barajında tarihi su kemerinin olduğu bölüm, inek ve koyunların otladığı bir alan halinde görülüyordu. Ancak bugün aynı bölge tamamen sularla kaplanmış durumda.

İşte İstanbul barajlarının son durumu

- Ömerli doluluk oranı yüzde 50.69

- Papuçdere doluluk oranı yüzde 93.96

- Sazlıdere doluluk oranı yüzde 30.10

- B.Çekmece doluluk oranı yüzde 29.09

- Alibeyköy doluluk oranı yüzde 75.03

- Terkoz doluluk oranı yüzde 83.58

- Kazandere doluluk oranı yüzde 100

- Elmalı doluluk oranı yüzde 60.67

- Darlık doluluk oranı yüzde 30.11

- Istrancalar doluluk oranı yüzde 99.94