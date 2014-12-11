'Ilısu Barajı çevreyi de, barışı tehdit ediyor'

Devlet Su İşleri’nin (DSİ), 5 ay önce durdurulan Ilısu Barajı inşaatının tekrar başlayacağını ilan etmesi tepki görüyor. Ilısu Projesi'nin bölgede sosyal, kültürel ve ekolojik felaketlere neden olacağını belirten Hasankeyf'i Yaşatma Girişimi, 'çatışma' riskine de dikkat çekti.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Mardin-Şırnak arasında yapımına başlanan ancak geçtiğimiz ağustos ayında inşaatı duran Ilısu Barajı’nın tamamlanması için yeniden harekete geçileceğinin açıklanması tepkiye neden oldu.

İdris Emen’in Radikal’deki haberine göre, Dicle Nehri üzerinde 2010 yılında yapımına başlanan Ilısu Barajı’nın inşaat faaliyeti devam ederken, iki müteahhit PKK tarafından kaçırılıp daha sonra serbest bırakılmıştı. Bunun üzerine Ağustos 2014 tarihinde baraj inşaatında çalışan işçiler ‘güvenlik’ gerekçesiyle topluca istifa etti ve baraj inşaatı da durdu. Ancak DSİ, Kasım ayında yaptığı bir açıklama ile Ilısu Barajı için işçi alımlarının tekrar başladığını ve inşaat süresince güvenlik önlemlerinin artırılacağını bildirdi. Bunun üzerine PKK’nın askeri kanadı HPG imzasıyla, “Daha önce de Ilısu Barajı için bölgede yaşayan tüm insanlar, doğa ve çevre için zarar vereceği için iptal edilmesi için halkımıza çağrı yapmıştık. Bundan sonra olacaklardan sorumlu değiliz” ifadelerine yer veren bir bildiri dağıtıldı. Yaklaşık 5 ay aradan sonra yapımı için tekrar start verilen Ilısu Barajı’nın bölgede çatışmalara neden olabileceği endişesini aktaran Hasankeyf’i Yaşatma Derneği de baraj inşaatının başlatılmaması gerektiğini savundu.

‘Baraj için barışı riske atmayın’

Ilısu Barajı yapımının Abdullah Öcalan ile yapılan barış görüşmeleri riske atacağını belirten Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Yıllardır su sıkıntısı artan Irak'ı, Dicle suyunun önemli bir kısmını sulamak için geri tutarak daha zor durumda bırakmayın. Barajlar gibi büyük su yapılarının çelişki ve çatışmaları körükleyebileceğini son aylarda Irak'taki savaşta yaşadık. Biz özellikle Türkiye, Irak, Ortadoğu ve Avrupa'daki sivil toplum kuruluşlarını ve diğer siyasi karar temsilcilerini Ilısu Barajı ve HES Projesi'ne karşı harekete geçmeye çağırıyoruz. Bu projenin sadece dar bir şirket çevresi ve merkezi çözümler düşünen hükümet kanadına faydası olduğunu biliyoruz. Bunun dünya mirası için de büyük bir kayıp olduğunu bir kez daha belirtiyoruz. Bundan dolayı Ilısu Projesi'ni durdurmalıyız.”

Baraj sosyal felakete neden olacak

Ilısu Barajı’nın tamamlanmasıyla bölgede sosyal kültürel ve ekolojik sıkıntıların yaşanacağını belirten Hasankeyf’i Yaşatma Girişimi şu tespitlere yer verdi: “Yeni Ilısu köyünde sosyal altyapı çok kısıtlı. Bir okul ve çocuk parkının dışında, çok sayıda söz bugüne kadar yerine getirilmemiş. Bu nedenlerden dolayı köylüler Ilısu projesini ciddi şekilde eleştiriyor. Ilısu projesinden etkilenen bölgedeki bütün yerel yönetimler projeyi 2006 yılından beri ret ediyor. O zaman girişimimiz aracılığıyla yapılan bütün uyarı ve alternatif önerilere rağmen hükümet hala bu projeyi sürdürmekte ısrar ediyor. Buradan bir kez daha DSİ ve hükümete Ilısu Projesi'nden vazgeçmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz. Beklenen yıkımları önlemek için daha zamanımızın olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 80 bin insanın geçim kaynaklarını ellerinden alarak yoksulluğa itmeyin. Olağanüstü zengin doğası olan Dicle Vadisi ve Hasankeyf gibi dünyada yegane kültürel mirasını yok etmeyin.”