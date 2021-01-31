İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 40,39'a yükseldi

Beklenen yağışların gelmemesi ve kuraklık yüzünden azalan İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranları, artmaya devam ediyor. Barajların su seviyesi, son yağışlarla yüzde 40,39'a yükseldi.
İSKİ verilerine göre; 30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı 2 milyon 726 bin metreküp oldu. 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarının doluluk oranı %40,39'a yükseldi.
Gün gün doluluk oranları
22 Ocak: Yüzde 31,39
23 Ocak: Yüzde 31,89
24 Ocak: Yüzde 32,38
25 Ocak: Yüzde 32,78
26 Ocak: Yüzde 33,37
27 Ocak: Yüzde 34,22
28 Ocak: Yüzde 36,96
29 Ocak: Yüzde 38,29
30 Ocak: Yüzde 38,86
31 Ocak: Yüzde 40,39.
İSKİ'den yapılan açıklama şöyle:
"30 Ocak 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 726 bin metreküp. 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %40,39"