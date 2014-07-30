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Çevre

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 20'nin altında!

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre İstanbul barajlarında dolulukl oranı yüzde 19,09, Ankara'da yüzde 34

30 Temmuz 2014 22:44

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile belediyelerin su ve kanalizasyon idareleri, İstanbul'daki barajlardan Ömerli'nin yüzde 13, Pabuçdere'nin yüzde 4,11, Sazlıdere'nin yüzde 8,97, Büyükçekmece'nin yüzde 12,77, Alibey'in yüzde 16,93, Terkos'un yüzde 44,93, Kazandere'nin yüzde 26,21, Elmalı'nın yüzde 34,39, Darlık'ın yüzde 17,11 ve Istrancaların yüzde 15,53 dolulukta olduğu bilgisini verdi. İstanbul il genelindeki barajların doluluğu ise yüzde 19,09 olarak ölçüldü.

AA’nın haberine göre, Ankara'daki barajlardan Elmadağ yüzde 96, Kurtboğazı yüzde 63, Kavşakkaya yüzde 44, Eğrekkaya ve Çamlıdere yüzde 32, Akyar yüzde 25, Çubuk yüzde 21 doluluğa sahip bulunuyor. Başkentteki barajların doluluk oranı da ortalama yüzde 34 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'deki Tahtalı yüzde 54,85, Balçova yüzde 40,33, Ürkmez yüzde 55,60, Güzelhisar yüzde 60,81 ve Gördes Barajı yüzde 15,27, Bursa'daki Nilüfer Barajı yüzde 83,45, Doğancı Barajı yüzde 67,49, Konya'daki Altınapa Barajı yüzde 23,3 ve Adana'daki barajlar yüzde 68,67 dolulukla hizmet veriyor.

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