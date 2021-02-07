İstanbul barajlarında doluluk oranı artmaya devam ediyor

İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 44,55'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi etkili olan yağışlı havayla birlikte artarak 7 Şubat itibariyle %44,55 oldu.

İSKİ'nin Twitter hesabından yayınlanan duyuruda, "6 Şubat 2021 tarihinde İstanbul'a verilen su miktarı: 2 milyon 740 bin metreküp 7 Şubat 2021 tarihi itibariyle içme suyu kaynaklarımızın doluluk oranı: %44,55" denildi.

Kuraklık nedeniyle barajlardaki su miktarı 8 Ocak 2021'de yüzde 19,16'ya kadar düşmüştü.