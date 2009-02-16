İstanbul barajları doluyor

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 70'in üzerine çıktı. İSKİ Genel Müdürü Vural, “Tasarrufa devam yoksa tekrar sıkıntı yaşayabiliriz” dedi.



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'a su sağlayan ve 868 milyon 674 bin metre küp su biriktirme hacmine sahip olan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere'de bugün itibarıyla su rezervi son 2 yılın en yüksek su miktarı olan olan 609 milyon 236 bin metre küpe, doluluk oranı da yüzde 70,13'e ulaştı.



Kuraklık nedeniyle barajlardaki su rezervi 5 Kasım 2007 tarihinde 75 milyon metreküpe, doluluk oranı yüzde 8,69 düzeyine, geçen yıl da en düşük su rezervi 25 Eylül 2008 tarihinde 137 milyon metreküpe, doluluk oranı da yüzde 15,72'ye inmişti.



Barajlardaki doluluk oranı, 2 Şubat tarihinde ise 2 yıl aradan sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıkarak yüzde 50,96'ya, su rezervi ise 442 milyon metreküpe çıkmıştı.



İSKİ verilerine göre, İstanbul'un barajlarında 2006 yılında yüzde 96,63 olan doluluk oranı, 2007 yılında yüzde 55,15'e, 2008 yılında da yüzde 29,23'e düşmüştü.



İSKİ: Tasarrufa devam



İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural, yaptığı açıklamada, son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranının yüzde 70'leri aştığını belirterek, "Barajların bu doluluk oranını yakalaması İstanbul için çok önemli. Ancak 'bu sıkıntı geçti' diye vatandaşlar rahatlığa kavuşmasın. Gelişigüzel su kullanımı devam ederse şimdiye kadar çektiğimiz sıkıntıları tekrar yaşayabiliriz" dedi.



İSKİ'nin yaklaşık 5 milyon abonesi bulunduğunu, kente günde ortalama 2 milyon metre küp su verildiğini hatırlatan Vural, şunları kaydetti:



"Geçen 3 yıllık kuraklık İstanbul'u altından kalkılamaz boyutta sıkıntıya soktu. Bugün 'bu sıkıntı geçti' diye vatandaşlar bu rahatlığa kavuşmasın. Halılarını, araçlarını, sulama suyunu benim arıttığım sularla gelişigüzel kullanmaya devam ederse çok değil 6-7 ay sonra bunun sıkıntılarını yaşamaya başlarız. Hiçbir doğal kaynak sonsuz değil. Su İstanbul için çok önemli. Bu nedenle tüm İstanbullular'ın tasarruf önlemlerine devam etmesi gerekiyor. Herkes ihtiyacı oranında su kullansın. İSKİ olarak İstanbul'a su temini için başlattığımız yatırımlara devam edeceğiz. Melen-Yeşilçay arasının proje çalışması sürdürülüyor. İSKİ olarak bu projeyi biz üstlendik. Önümüzdeki ay bitecek. Darlık ile Yeşilçay arası da devam ediyor. Bu yatırımlar bitse de tasarrufa devam."

