İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71,96'ya yükseldi. Barajlardaki toplam su miktarı 625,09 milyon metreküp oldu.

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 71,96'ya yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inmişti.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 71,96 olarak ölçülürken geçen yılın aynı dönemini de geride bıraktı. İSKİ verilerinde 2020 yılı 28 Mart günü barajlardaki doluluk oranı yüzde 63,81 olarak görülüyor.