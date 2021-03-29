T24 LogoT24 Logo
Çevre

İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum

29 Mart 2021 12:18

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71,96'ya yükseldi. Barajlardaki toplam su miktarı 625,09 milyon metreküp oldu.

istanbul barajlarıdoluluk oranıbarajlariski
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24