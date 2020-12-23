İstanbul Bakkallar Odası: Gönül isterdi ki eşitlik olsun, biz de gece yarısına kadar evlere servis yapsaydık

İstanbul Bakkallar Odası Başkanı İsmail Keskin, hafta sonu bakkal, market ve kuruyemişçilere uygulanan 17.00’de dükkân kapatma sınırlanmasını eleştirdi. “Gönül isterdi ki olmasa, bir eşitlik olsa” diyen Keskin, “Evlere servis yapılsın denilseydi biz yapardık” dedi.

Keskin, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na şu değerlendirmelerde bulundu:

“İstanbul’da 20 bin bakkal var. Online ticaret yapan marketlerin gece saat yarısına kadar sürdürmeleri ve ticaret içinde bulunmaları esnafı sıkıntıya soktu. Gönül isterdi ki olmasa, bir eşitlik olsa. Geçmişten günümüze bakkalların evlere siparişi var. Bakkallar da artık E ticareti son zamanlarda kullanıyor. Bu imkânı kullanabilen herkes gece saat 00.00’a kadar yapsın denilebilirdi ve bu esnafı rahatlatırdı.

Bir tarafın yapması diğer tarafın yapamaması moral bozuyor. Evlere servis yapılsın denilseydi biz yapardık. Onlar daha dün piyasa çıktılar biz yıllardır evlere servis yapıyoruz. Yıllardır tüketicinin ihtiyacını biz karşılıyoruz. Dün yapabiliyorduk bugün yapabilir misiniz gibi bir soru olmaz, olursa da doğru olmaz.”