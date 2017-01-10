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Yaşam

İstanbul Bahçelievler'de yangın; 2 kişi hayatını kaybetti

Yangında hayatını kaybedenlerden biri kadın, diğeri erkek

10 Ocak 2017 14:08

İstanbul Bahçelievler'de 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre, yangın saat 07.45 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katında çıktı. Kömür sobasından çıktığı belirtilen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Kocasinan ve Siyavuşpaşa itfaiyesine bağlı ekipler yangına müdahale etti. Yangını söndüren itfaiye içeri girdiğinde 2 kişinin cesediyle karşılaştı. Biri kadın, biri erkek iki kişinin cansız bedeninin dış kapının önünde bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin kimlikleri henüz belirlenemezken polisin olay yerindeki incelemesi devam ediyor.

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