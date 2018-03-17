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Kültür-Sanat

İstanbul Aydın Üniversitesi öğrencilerinin ‘Water-Su' filmi, Cannes Film Festivali'nde gösterilecek

Tolga Okur ve Oğuzhan Koçyiğit'in kısa filmi ‘Water-Su' daha önce California Uluslararası Film Festivali'nde finalist, San Mauro Uluslararası Film Festivali'nde yarı finalist olmayı başardı

17 Mart 2018 20:53

İstanbul Aydın Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı öğrencilerinden Tolga Okur ve Oğuzhan Koçyiğit’in 15 dakikalık kısa filmi ‘Water-Su’, dünyanın en önemli film festivallerinden Cannes Film Festivali’nde gösterime hak kazandı.

Genç yönetmen Tolga Okur, Cannes Film Festivali sürecini ve filmin hikayesi hakkında şunları söyledi: “Prestiji, ismi, birçok yeni filmin ilk kez burada görücüye çıkması beni ve ekibimizdeki herkesi çok heyecanlandırıyor. Kısa filmci olarak Cannes ilk deneyimimiz. Sektörün bu pazar yönüyle ilk kez tanışıyor olmak bizde bir miktar stres yaratmıyor dersek yalan olur.”

Filmin oyuncularından Oğuzcan Koçyiğit de, dünyaca ünlü bir film festivaline katılıyor olmanın heyecanı içinde olduğunu belirterek şöyle dedi: “Benim de rol aldığım filmin Cannes da gösteriliyor olması aklıma geldikçe heyecandan uyuyamıyorum. İnanın bu filmin benim ve benim üzerimde emeği olan herkes için büyük bir gurur diye düşünüyorum.”

Film, birçok festivalde başarı elde etti

Fransa’da 14-19 Mayıs tarihlerinde 71’inci kez düzenlenecek festivalde, Almanya, İrlanda, Arjantin, İngiltere, Lübnan ve Belçika gibi ülkelerden kısa filmler gösterime alındı.

“Water-Su” daha önce California Uluslararası Film Festivali’nde finalist, San Mauro Uluslararası Film Festivali’nde yarı finalist olmayı başardı. Film, uluslararası 60 festivalde daha yarışarak ülkemizi temsil ediyor. (DHA)

 

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