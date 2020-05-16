İstanbul Aydın Üniversitesi, "12-17 yaş çocuk doğurmak için ideal" diyen akademisyen hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu

Akit TV'de 13-16 yaş aralığındaki çocuklar için "Süper kadın diye bir ırk var. Bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş" diyen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'e tepkiler çığ gibi büyüdü. Akademisyene bir kınama da kendi üniversitesinden geldi. İstanbul Aydın Üniversitesi söz konusu ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirterek personel hakkında hukuki süreç başlattığını duyurdu.

Sevda Noyan'ın tehdit dolu sözleriyle gündem olan Ülke TV'nin ardından bir skandal da Akit TV’de yaşandı. Akit TV'dek Sabri Balaman'ın moderatörlüğünü yaptığı 12 Mayıs’ta yayınlanan Derin Kutu programında İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven, Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ve Dr. Lütfü Özşahin tarafından İstanbul Sözleşmesi konuşuldu.

Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk Özgüven'in çocuk evliliğiyle ilgili söylediği sözler sosyal medyada yankı uyandırırken, hem siyasetçilerin hem de akademisyenlerin tepkisini çekti.

12-17 yaşındaki kız çocuklarının doğum yapmasını savunan profesör ne demişti?

Akit TV'de 'kadın-erkek rolleri ve ilişkiler' konusunun tartışıldığı programda, üniversitede öğretim görevlisi olan Prof. Özgüven, canlı yayında çocuk yaşta doğurmayı savunarak 12-17 yaşındaki kız çocuklarının ilk çocuğu doğurmak için ideal yaşta olduğunu ileri sürdü. 12 yaşındaki kız çocuklarının hamile kalmak için en uygun yaşta olduğunu söyleyen Özgüven'i programın sunucusu Sabri Balaman da uyarmadı.

Özgüven şu ifadeleri kullandı:

13 yaşında, hem aklen belli bir noktaya gelmiş, hem vücuden belli bir noktaya gelmiş bir insan sen "10 yıl boyunca çocuk doğurmayacaksın, kadınlığını yaşamayacaksın" diyorsun. Süpermen'i bilmem ama Süper kadın diye bir ırk var. Bu da 13-16 yaş arasında. İstediğiniz doktora sorun en üstün nitelikli insan bu yaşlardakiler... Hadi biraz büyütelim 12-17 olsun; çok muazzam rejenerasyon kabiliyeti var, vücudu mükemmel falan. Yani bu yaş ilk çocuğu doğurmak için ideal bir yaş olarak belirlenmiş.

Üniversite hukuki süreç başlattı

Bu konuşmaların yayılması ve tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine İstanbul Aydın Üniversitesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizde görev yapmakta olan Prof. Dr. Kutluk Özgüven'in katıldığı televizyon programında yaptığı açıklama şahsi düşünceleri olup kabul edilmesi mümkün değildir. Kendisini şiddetle kınıyoruz. Söz konusu personel hakkında hukuki süreç başlatılmıştır."

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