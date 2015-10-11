İstanbul Avrupa Yakası ve Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, bugün akşam saatlerinden itibaren Trakya ve İstanbul Avrupa Yakası'nda kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı. Çanakkale'nin genelinde de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere gökgürültülü sağanak yağış ile fırtına beklendiği duyuruldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle;

"Bugün (Pazar) akşam saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakasının batısı ) ve Çanakkale çevrelerinde , yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağışla birlikte yerel olarak kuvvetli rüzgar, dolu yağışı ve hortum riski de bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Çanakkale'de kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Çanakkale'nin genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere gökgürültülü sağanak yağış ile fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada; kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ani sel, su baskını ve çatı uçması gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarı yapılarak şöyle denildi:

"Balıkesir radarı ile uydu görüntülerinden son alınan veriler ile yapılan son değerlendirmelere göre, Çanakkale il genelinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış, yağış esnasında rüzgarın güney yönlerden fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir"