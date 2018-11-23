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 İSTANBUL- AVM'LERDE "EFSANE CUMA" İZDİHAMI; TARTIŞTILAR, KAVGA ETTİLER

Haber: İstanbul DHA Alışveriş sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği "Efsane Cuma" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de  başladı

23 Kasım 2018 19:29

Haber: İstanbul DHA
Alışveriş sektöründe birçok firmanın yüksek oranda indirimler gerçekleştirdiği \"Efsane Cuma\" indirimleri tüm dünyayla aynı anda Türkiye\'de  başladı. İstanbul\'da bu sabah mağazalar doldu. Alışveriş merkezleri açılır açılmaz çok sayıda kişi indirimli markaların olduğu iş yerlerine hücum etti. Alışveriş çılgınlığı sırasında birbiriyle tartışanlar da mücadele edenler de oldu. 
O anlar alışveriş yapanlar tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Mağazaların açılması
-Koşanların görüntüsü
-Tartışanlar
-Ayakkabı için birbiriyle mücadele edenler
-Detaylar
 

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