İstanbul Ataköy’de 4 bin seçmen kayıp

Yeniden askıya çıkarılan seçmen listeleri yine tartışma yarattı. İstanbul’un Ataköy Mahallesi’nde yaklaşık 4 bin seçmenin önceden kayıtlı olduğu ve adres değişikliği yapmadığı halde listelerde yer almadığı ortaya çıktı.



29 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için seçmen listeleri 5 Ocak Pazartesi günü ikinci kez askıya çıkarılmıştı. Listelerde İstanbul Ataköy’de önceki listede yer alan ve senelerce aynı mahalle muhtarlığında kayıtlı seçmenlerin büyük bölümünün çıkmaması tartışma yarattı.



Ataköy Mahalle Muhtarı Aylin Keserkaya, “Son seçimlerde seçmen sayımız 18 bin 750’ydi. Gelen son listeye göre 14 bin 169 çıktı. Aşağı yukarı 900 tane dairenin listelerde olmadığını farkettim. 900 çarpı 4 derseniz aşağı yukarı 4 bine yakın bir seçmen yapıyor. Ki bu büyük bir rakam” diye konuştu.



Ataköy Mahallesi sakinleri de listelerdeki farklılığa tepki gösterdi:

“Eğer İstanbulun göbeğinde, Ataköy’de bunlar oluyorsa ücra köşeleri düşünemiyorum nasıl olur. Peki nasıl kaybolur 4 bin seçmen? Kaybolana değil kaybedene sormak lazım, biz kaybolmadık burdayız.”



“Madem vatandaş değiliz, bizi yok sayıyorlar, biz de vergimizi vermeyelim bundan sonra. Ama yok ne gerekiyorsa yapılacak, oyumuzu da sonuna kadar kullanacağız. Kimsenin ekmeğine yağ sürmek yok.”



Seçmen kayıtlarında yanlışlık ya da eksiklik tespit edenlerin ilgili nüfus müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Seçmen listeleri 30 Ocak’a kadar askıda kalacak.

