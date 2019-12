İstanbul Asya ile Avrupa’nın öpüştüğü yer

Yeni albümü ‘Nil Kıyısında’da aşkın hüzünlü yanına bakan Nil Karaibrahimgil “Kendimi bir müzik kutusu gibi hissediyorum. Biri kurmuş, bırakmış. Çaldıkça, dinleteceğim” diyor.



Bu kez hem müziği hem de sözleriyle genç kızlıktan olgun bir kadına dönüşen Karaibrahimgil kendisine dair merak edilenleri İstanbul Life’a anlattı. “Özgür kadının simgesi olmak güzel bir şey. Üstüme yapışmasında bir sakınca yok” diyen Karaibrahimgil bu ülkenin, bu kelimeye çok ihtiyacı olduğunu söyledi



Akşam yemeği için tercih edeceğiniz ilk 3 yer?



Dükkân, Changa, Kandilli’deki sahil balıkçısı.



Nerede spor yapıyorsunuz?



Spor hocam Taha’nın Bebek’teki yeri Baps’ta.



Mahalle esnafından en sevdikleriniz?



Kuzguncuk’u çok seviyorum tam bir mahalle orası.



Şimdiye kadar nerelerde oturdunuz?



Kuruçeşme, Yeniköy.



En çok hangi radyoyu dinliyorsunuz?



Radyo Eksen.



İstanbul’da sizi en mutlu eden semt?



Sahil boyunda herhangi bir yer.



Gece geç saat eğlenceden dönerken acıktınız? Neresi?



Ev.



Buzdolabı alışverişinizi nereden yapıyorsunuz?



Organik pazarlardan ısmarlıyorum çoğu şeyi.



İstanbul’da hiç gitmediğiniz bir semt var mı, neresi?



Evet, Kartal. Kartal’a hiç gitmedim.



İstanbul bir sevgili olsaydı onu elde etmek için ne yapardınız?



Sakin ve saklı olurdum.



İstanbul’un en iyi kavuşma mekânı?



Kavuşmanın her mekânı güzel.



En sevdiğiniz yürüyüş parkuru?



Öyle yürümeyeli çok oldu. Bilmem.



Bir kahve hakkınız var. Nerede içersiniz?



Bir mahalle kahvesinde.



İstanbul’un en depresif ve en neşeli bölgeleri?



İstanbul’un her yeri biraz depresif ve bu yüzden de büyülü.



Gece dışarı çıktığınızda tercih ettiğiniz yerler?



Konsere gitmeyi severim gece çıktıysam. Babylon.



En sevdiğiniz alışveriş merkezi, mağaza, giyim kuşam markası?



Alıveriş merkezlerini sevmiyorum.



En iyi yaptığınız yemek?



Makarna.



Mahalle barınız var mı?



Keşke!



Çok önemli bir misafiriniz var. Nerede, nasıl ağırlarsınız?



Bebek Balıkçısı’na götürürüm.



En sevdiğiniz sinema salonu?



Mayadrom



İstanbul’dan silmek isteyeceğiniz manzaralar var mı?



Çok. Gözümü yakan yerler çok. Apartman yığınları.



İstanbul olmasaydı hangi şehirde yaşamak isterdiniz?



Londra.



Bu şehrin tadını en çok kimler çıkartıyor sizce?



Bu şehrin tadını en çok babam çıkarıyor. Her gün 10 km. yürüyor. İstanbul’u kokluyor, gözünün içine bakıyor.



İstanbul için bir proje düşündünüz mü?



Hayır, düşüneyim mi?



Keşfetmekle övündüğünüz salaş ve küçük bir meyhane, balıkçı vs. var mı?



Evet, Galata’da adını hatırlamadığım bir apartman var. Piyano çalan bir kadının. Doğum günümü kutlamıştım bir sefer. Bak adı bile uçuyor ne güzel.



Yalnız kalmak istediğinizde nereye gidersiniz?



Şöminemin başına.



İstanbul’u hiç görmemiş birine şehri anlatacaksınız. En sık kullanacağınız sözcükler hangileri olurdu?



Avrupa’yla Asya’nın öpüşmek için buluştukları yer.