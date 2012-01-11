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Yaşam

İstanbul 'aşk', İzmir 'para', Diyarbakır 'barış' diledi

Türkiye'nin 'dilek haritası' çıkarıldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana ve Antalya’da en çok “aşk”, İzmir’de “para”, Van, Hakkari, Ş&

11 Ocak 2012 02:00

T24 - Türkiye'nin 'dilek haritası' çıkarıldı. İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana ve Antalya’da en çok “aşk”, İzmir’de “para”, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Elazığ ve Manisa’da ise “barış” dilendi.


Penti tarafından gerçekleştirilen 'Dilek Ağacı' uygulaması için 90.000 metre kurdela kullanıldı ve tüm Türkiye genelinde toplam 512.000 dilek bağlandı. Ve sonunda Türkiye’nin dilek haritası ortaya çıktı.

 
Dilek Ağacı’nda ortaya çıkan ilgi çekici sonuçlara göre, Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul en çok “aşk” dileyen il oldu. Ankara, Bursa, Eskişehir, Adana ve Antalya'da aşk dilerken, İzmir en çok “para” dileyen şehir oldu. Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Elazığ ve Manisa ise barış diledi.

 
Türkiye genelinde yüzde 29 oranla en çok “aşk” dilendi. Yüzde 27 ile “para” aşkı takip ederken, yüzde 21 ile “sağlık” 3. sırada yer aldı. Yüzde 9,5 oranla “eğitim” 4., yüzde 8.5 ile “iş” 5. ve son olarak yüzde 5 oranla “barış” dilendi.



İşte Türkiye'nin dilek haritası


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