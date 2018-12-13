İstanbul Art Show, 14 Aralık'ta Posthümanizm temasıyla kapılarını aralıyor

Posthümanizm temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan "İstanbul Art Show" 14 Aralık'ta kapılarını açacak.

Ünlü ressam Prof. Dr. Devrim Erbil'in Onur Konuğu olacağı fuar, Hilton İstanbul Kongre ve Sergi Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Sanat galerilerinin ve sanatçıların katılacağı fuarda, Ahmet Güneştekin, Ekrem Yalçındağ, Mehmet Güler ve Hunt Stonem'in eserlerinden oluşan karma serginin yanı sıra, Erbil'in müze koleksiyonundan geniş bir seçki izlenime sunulacak.

Küratörlüğünü Yalın Alpay'ın üstleneceği söyleşilerde Prof. Devrim Erbil, Jaleh Nezamdoustroudsari, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Doç. Dr. Ece Ceylan Baba, İlker Canikligil ve Serhan Bali'nin de aralarında yer aldığı sanatçılarla akademisyenler, Posthümanizm çerçevesinde sanatı tartışarak, Türkiye'de sanat piyasası ve sanat hukuku konularını masaya yatıracak.

Ziyaretçiler, Türkiye ve dünyadan sanatçıları ve galerileri bir arada bulmanın yanı sıra düzenlenecek seminerler, paneller, enstalasyonlar ve sosyal sorumluluk projeleri ile çağdaş sanatın sınırlarını ve kapsamını tanınmış konuşmacılardan dinleyecek. Fuar, canlı performanslar ve atölyeler gibi yan etkinlikleri ile sanat severleri süreçlere dahil edecek.

Fuar, 16 Aralık'a kadar devam edecek.