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Kültür-Sanat

İstanbul Arkeoloji Müzeleri restorasyonlarında sona doğru 

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'un eşsiz tarihi miraslarından, Sultanahmet semtindeki Arkeoloji Müzelerinde Bakanlık tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldı

21 Ekim 2017 11:55

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL\'un eşsiz tarihi miraslarından, Sultanahmet semtindeki Arkeoloji Müzelerinde Bakanlık tarafından titizlikle sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihi mekanda adım adım ilerlediği yenileme çalışmaları Bakan Kurtulmuş\'un da talimatıyla hız kazandı.  Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, müze koleksiyonları ve müze kütüphanesini gezdiği İstanbul Arkeoloji Müzeleri ziyaretinde sürdürülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
İstanbul Arkeoloji Müzelerinde sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Numan Kurtulmuş, Klasik Müze, Çinili Köşk ve Eski Şark Eserleri Müzesi\'nde devam eden restorasyon, güçlendirme ve yeni teşhir tanzim çalışmalarının bir an evvel bitirilmesi talimatını verdi.  Türkiye\'nin engin kültür, tarih ve medeniyet hazinesine sahip olduğuna vurgu yapan Bakan Kurtulmuş, bu köklü mirasın korunması için titizlikle çalıştıklarını söyledi. Büyük bir Türkiye\'nin sadece ekonomik olarak güçlü bir ülke değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve medeniyet değerleri bakımından da güçlü bir Türkiye olduğunu belirten Bakan Kurtulmuş, bu bilinçle tarihi mirasımıza sahip çıktıklarını dile getirdi. 
İstanbul Arkeoloji Müzelerinin de, dokusuna uygun olarak, büyük bir titizlikle korunması gerektiğini ifade eden Bakan Kurtulmuş, yetkililerden sürdürülen yenileme çalışmalarının hızlandırılmasını istedi. 
DEVAM EDEN PROJELER
İstanbul Arkeokoji Müzelerinde 2017 itibariyle müze klasik bina güçlendirme, restorasyon ve yeni teşhir tanzim projeleri devam ediyor. İhalesi yeni yapılan bina için çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak.  Çinili Köşk ve Eski Şark Eserleri Müzesi\'nin restorasyon ve yeni teşhir tanzim projelerinin başlatıldığıve yine devam eden çalışmaların arasında olduğu öğrenildi.  Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü\'nün kullanımına tahsis edilen Darphane-i Amire binalarından bir kısmı için başlatılan restorasyon çalışmaları ise halen devam ettiği belirtildi. 

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