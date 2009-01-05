İstanbul anketi CHP’yi umutlandırdı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 11-13 Aralık 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen ve yüz yüze yapılan anket sonucuna göre AKP birinci, CHP ikinci sırada.





CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e gelen bir anket, CHP’lilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için umutlanmasına neden oldu. Yabancı bir şirket tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yapılan ankete göre AKP yüzde 39, CHP ise yüzde 30 oranında görünüyor. Konuya ilişkin Gürsel Tekin, “Anketi yaptıran ve yapan firmaların isimlerini açıklamam şık olmaz. Çünkü bizim için yapılmadı. Dolayısıyla isim vermem doğru olmaz” dedi.



CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’e gelen bir anket, CHP’lilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için umutlanmasına neden oldu. Yabancı bir şirket tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlarında yapılan ankete göre AKP yüzde 39, CHP ise yüzde 30 oranında görünüyor. Konuya ilişkin Gürsel Tekin, “Anketi yaptıran ve yapan firmaların isimlerini açıklamam şık olmaz. Çünkü bizim için yapılmadı. Dolayısıyla isim vermem doğru olmaz” dedi.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, 11-13 Aralık 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen ve yüz yüze yapılan ankete, 29 Mart’ta oy kullanacak 12 bin kişi katıldı. “Yerel seçimlerde hangi partiye oy vereceksiniz?” sorusuna verilen yanıtlar, kararsızlar dağıtıldığında şöyle bir tablo oluştu:



AKP : Yüzde 39



CHP : Yüzde 30



MHP : Yüzde 8.5



SP : Yüzde 3.5



DTP : Yüzde 3.4



DSP : Yüzde 1.8