İstanbul, Ankara ve İzmir'e sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul, Ankara ve İzmir’e önümüzdeki 3 gün için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların İstanbul ve İzmir’de Pazar günü sona ereceği belirtilirken Ankara'da ise önümüzdeki hafta boyunca görülmeye devam edeceği kaydedildi.

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelere göre; Ankara, İstanbul ve İzmir de önümüzdeki üç gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Yağışların İstanbul ve İzmir’de Pazar günü sona ereceği, Ankara'da önümüzdeki hafta boyunca görülmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarında yurdumuzda etkili olacak yağışlı sisteme rağmen önemli bir değişiklik olmayarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.



