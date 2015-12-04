İstanbul Anadolu Yakası'ndaki 9 ilçede elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Pazartesi günü (7 Aralık) İstanbul’un 9 ilçesinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, belli bölge ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; Bakırköy, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Silivri, Esenyurt, Fatih, Bahçelievler, Beşiktaş. Kesinti bilgisinin detayları şöyle:

Zeytinburnu

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Maltepe Mahallesinin; Çiftehavuzlar Sokak, Prestij 6,7,8,9.Bloklar ve civarı

Bayrampaşa

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Yıldırım Mahallesinin; Ali Fuat Başgil Caddesi, Bulut, Tan, İlknur, Pınar, Atlas, Trabzon, Tuncer, Tel Çınar, Akşemsettin Sokakları ve civarı

Bakırköy

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Kartaltepe, Osmaniye Mahallelerinin; Limon Çiçeği, Olgunlar, Alem, Alpay İzer, Lavanta, Pelinli, Bahçesaray Sokakları ve civarı

Küçükçekmece

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Atakent Mahallesinin; Kırlangıç, Balıkçı Çıkmazı Sokakları ve civarı

Silivri

Kesinti Saatleri: 20:00 - 00:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Selimpaşa Mahallesinin; 5002, 5003, 5007 Sokakları ve civarı

Esenyurt

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Akçaburgaz Mahallesinin; Halil Fahri Orman Caddesi, 1, 8, 71 Sokakları ve civarı

Fatih

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Cerrahpaşa Mahallesinin; Yokuş Çeşme, Hobyar Mektebi, Kargı Çıkmazı, Kargı, Kasapbaşı, Abacı Mahmut Sokakları ve civarı

Bakırköy

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Osmaniye Mahallesinin; İsmail Erez Bulvarı, Bakırköy Adliyesi ve civarı

Bahçelievler

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Şirinevler Mahallesinin; Karadeniz Caddeleri, Derya, Kumrulu, Meşe, Gaziler, Camcı Sokakları, Anadolu Siteler A,B,C Blokları ve civarı

Beşiktaş

Kesinti Saatleri: 08:30 - 16:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Bebek Mahallesinin; Rumlei Hisarı, Nispetiye Caddeleri, Seramik, Enis Akaygen, Bodur, Akaygen Sokakları, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü, Güney Kampüsü, Yeni Kampüs, Aynalı Kavak Okulu ve civarı