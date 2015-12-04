T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul Anadolu Yakası'ndaki 9 ilçede elektrik kesintisi

Bakırköy, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Silivri, Esenyurt, Fatih, Bahçelievler ve Beşiktaş'ta pazartesi günü kesinti yaşanacak

04 Aralık 2015 22:43

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), Pazartesi günü (7 Aralık) İstanbul’un 9 ilçesinin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

BEDAŞ’tan yapılan açıklamaya göre, belli bölge ve saatlerde elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler; Bakırköy, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Silivri, Esenyurt, Fatih, Bahçelievler, Beşiktaş. Kesinti bilgisinin detayları şöyle:

 

Zeytinburnu

 

Kesinti Saatleri: 09:00 - 12:00
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Maltepe Mahallesinin; Çiftehavuzlar Sokak, Prestij 6,7,8,9.Bloklar ve civarı

 

Bayrampaşa

 

Kesinti Saatleri: 13:00 - 16:00
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Yıldırım Mahallesinin; Ali Fuat Başgil Caddesi, Bulut, Tan, İlknur, Pınar, Atlas, Trabzon, Tuncer, Tel Çınar, Akşemsettin Sokakları ve civarı

 

Bakırköy

 

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Kartaltepe, Osmaniye Mahallelerinin; Limon Çiçeği, Olgunlar, Alem, Alpay İzer, Lavanta, Pelinli, Bahçesaray Sokakları ve civarı

 

Küçükçekmece 

 

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Atakent Mahallesinin; Kırlangıç, Balıkçı Çıkmazı Sokakları ve civarı

 

Silivri 

 

Kesinti Saatleri: 20:00 - 00:00
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Selimpaşa Mahallesinin; 5002, 5003, 5007 Sokakları ve civarı

 

Esenyurt 

 

Kesinti Saatleri: 08:00 - 18:00
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Akçaburgaz Mahallesinin; Halil Fahri Orman Caddesi, 1, 8, 71 Sokakları ve civarı

 

Fatih

 

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Cerrahpaşa Mahallesinin; Yokuş Çeşme, Hobyar Mektebi, Kargı Çıkmazı, Kargı, Kasapbaşı, Abacı Mahmut Sokakları ve civarı

 

Bakırköy

 

Kesinti Saatleri: 09:00 - 15:00
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Osmaniye Mahallesinin; İsmail Erez Bulvarı, Bakırköy Adliyesi ve civarı

 

Bahçelievler 

 

Kesinti Saatleri: 09:00 - 18:00
Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Şirinevler Mahallesinin; Karadeniz Caddeleri, Derya, Kumrulu, Meşe, Gaziler, Camcı Sokakları, Anadolu Siteler A,B,C Blokları ve civarı

 

Beşiktaş

 

Kesinti Saatleri: 08:30 - 16:00

Kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Bebek Mahallesinin; Rumlei Hisarı, Nispetiye Caddeleri, Seramik, Enis Akaygen, Bodur, Akaygen Sokakları, Boğaziçi Üniversitesi Kuzey Kampüsü, Güney Kampüsü, Yeni Kampüs, Aynalı Kavak Okulu ve civarı

ETİKETLER

elektrik kesintisibedaşistanbulavrupa yakası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Dr. Mehmet Öz: "Kahvaltı günün en önemli öğünü" cümlesi bir...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24